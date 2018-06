Xuất khẩu điện thoại di động bốn tháng đầu năm thấp nhất trong vòng 15 năm

Bộ Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông và Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Hai (11/6) cho biết kim ngạch xuất khẩu điện thoại di động từ tháng 1 tới tháng 4 năm nay đạt 4,89 tỷ USD, giảm 1,68 tỷ USD (26%) so với cùng kỳ năm ngoái.



Đây là kim ngạch xuất khẩu thấp nhất trong vòng 15 năm qua, kể từ sau mức 4,55 tỷ USD từ tháng 1 tới tháng 4 năm 2003. Mức xuất khẩu này chưa bằng một nửa so với mức 11,16 tỷ USD từ tháng 1 tới tháng 4 năm 2008, cách đây 10 năm trước.



Kim ngạch xuất khẩu điện thoại di động từng giảm xuống 5,7 tỷ USD từ tháng 1 tới tháng 4 năm 2012 nhưng sau đó lại tăng cao nhờ xuất khẩu smartphone, duy trì ở mức 8 đến 9 tỷ USD kể từ sau năm 2014, vẫn tiếp tục là ngành có đóng góp lớn cho xuất khẩu chung của Hàn Quốc.



Tuy nhiên, kể từ sau quý II năm 2016, do sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với doanh nghiệp của Trung Quốc, các hãng sản xuất điện thoại trong nước đã chuyển nhà máy ra nước ngoài, khiến xuất khẩu điện thoại giảm mạnh.



Do đó, có ý kiến chỉ ra rằng các doanh nghiệp sản xuất điện thoại di động trong nước phải vừa đẩy cao sức cạnh tranh với doanh nghiệp Trung Quốc ở các thị trường chính như Mỹ, vừa phải lập chiến lược để mở rộng bán hàng tại thị trường lớn nhất là Trung Quốc.

[Photo : KBS News]