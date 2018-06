Số lao động có việc làm đạt mức tăng thấp nhất trong hơn tám năm qua

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Sáu (15/6) công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 5", trong đó số lao động có việc làm trong tháng trước đạt 27.064.000 người, tăng 72.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy là mức tăng lao động có việc làm sau khi ba tháng liên tiếp dừng ở ngưỡng 100.000 người, nay đã xuống thấp hơn cả ngưỡng này.



Đây là mức tăng lao động có việc làm thấp nhất trong vòng tám năm bốn tháng qua, kể từ sau lần giảm 10.000 người vào tháng 1 năm 2010.



Do ảnh hưởng từ quá trình tái cơ cấu công nghiệp, như ngành ô tô, lực lượng lao động làm việc trong ngành chế tạo đã giảm 79.000 người trong tháng trước, tiếp tục đà giảm tháng thứ hai liên tiếp.



Lực lượng lao động cũng giảm ở ngành dịch vụ, giáo dục, bán buôn, bán lẻ. Tỷ lệ tuyển dụng trong tháng 5 đạt 61,3%, thấp hơn 0,2% so với một năm trước.



Số người thất nghiệp trong tháng 5 đạt 1.121.000 người, tăng thêm 126.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp đạt 4%, tăng 0,4% so với một năm trước. Đây là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong vòng 18 năm qua xét riêng trong tháng 5, sau mức 4,1% năm 2000.



Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên đạt 10,5%, tăng 1,3% so với một năm trước. Cục thống kê quốc gia phân tích tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao như trên là do ảnh hưởng của việc Chính phủ đẩy sớm lịch thi công chức, khiến dân số tham gia hoạt động kinh tế tăng. Ngoài ra, do dân số từ 15 tới dưới 20 tuổi tiếp tục có xu hướng giảm, khiến tổng lao động có việc làm khó có thể tăng nhiều như trong quá khứ. Thêm vào đó là ảnh hưởng từ việc lao động công nhật trong ngành xây dựng giảm do mưa nhiều trong tháng trước.



[Photo : KBS News]