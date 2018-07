Kim ngạch xuất khẩu tháng 6 đạt hơn 51,2 tỷ USD

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm 1/7 công bố thống kê sơ bộ cho biết trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 51,23 tỷ USD, giảm 0,089% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu theo tháng vượt 50 tỷ USD bốn lần trong một năm và bốn tháng liên tiếp.



Trước đó, kim ngạch xuất khẩu giảm 1,5% vào tháng 4, sau đó đã tăng 13,5% trong tháng 5 và gần như giữ nguyên trong tháng 6.



Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết xuất khẩu tháng 6 giảm nhẹ do số ngày làm việc giảm 1,5 ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Thêm vào đó là ảnh hưởng của hiệu ứng cơ sở (Base Effect) từ kim ngạch xuất khẩu tàu thuyền quy mô lớn (7,37 tỷ USD) trong tháng 6 năm ngoái. Xuất khẩu bình quân theo ngày sau khi loại bỏ ảnh hưởng từ số ngày làm việc đạt 2,38 tỷ USD.



“Hiệu ứng cơ sở” là hiện tượng các chỉ số có thể bị sai lệch đi so với giá trị thực tế tùy theo thời điểm được lấy làm căn cứ để tính các chỉ số đó.



Trong tháng 6, kim ngạch nhập khẩu đạt 44,9 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Thặng dư thương mại đạt 6,32 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư 77 tháng liên tiếp.



Xuất khẩu trong nửa đầu năm nay đạt 297,5 tỷ USD, xác lập kỷ lục mới khi tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2017. Xuất khẩu bình quân theo ngày đạt 2,24 tỷ USD, cũng là mức cao kỷ lục.

[Photo : KBS News]