Gần 90% cơ quan Nhà nước áp dụng chế độ thời gian làm việc linh hoạt

Theo cổng thông tin Chính phủ về hoạt động của các cơ quan Nhà nước ALIO (All Public Information in One), trong năm ngoái, trong số 361 cơ quan Nhà nước và các cơ quan trực thuộc của các ban ngành Chính phủ, có 321 nơi (88,9%) đã thực hiện chế độ thời gian làm việc linh hoạt.



Trong đó, có 313 nơi (chiếm 86,7%) áp dụng hình thức "tự chọn thời gian đi làm, tan sở" chiếm nhiều nhất, tức cho phép nhân viên tự điều chỉnh thời gian đi làm và tan sở, miễn đảm bảo tuần làm việc năm ngày và ngày làm việc tám tiếng.



Tiếp đó, có 156 nơi (43,2%) áp dụng hình thức "tự điều chỉnh thời gian làm việc", nhân viên không nhất thiết phải làm việc năm ngày một tuần, ngày làm việc tám tiếng, 54 nơi (15%) lựa chọn hình thức "rút ngắn số ngày làm việc", tức nhân viên có thể làm việc 10 tiếng một ngày để rút ngắn số ngày làm việc trong tuần xuống dưới năm ngày, vẫn đảm bảo 40 giờ làm việc một tuần. Chỉ có tám nơi áp dụng hình thức "làm việc tùy ý", tức người lao động không có nghĩa vụ phải đi làm mà chỉ cần hoàn thành dự án là vẫn được công nhận tuần làm việc 40 giờ.



Số cơ quan áp dụng chế độ thời gian làm việc linh hoạt đã tăng thêm 101 nơi (45,9%) so với bốn năm trước.



Trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã mở rộng chế độ thời gian làm việc linh hoạt tại các cơ quan Nhà nước nhằm tạo thêm việc làm và tạo điều kiện để người dân có thể cân bằng công việc và gia đình.



