Cơ quan xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA) hôm thứ Hai (9/7) công bố trong năm 2017, quy mô thương mại, tức tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Bắc Triều Tiên đạt 5,55 tỷ USD, giảm 15% so với năm 2016.



Kim ngạch nhập khẩu của Bắc Triều Tiên đã tăng 1,8% trong khi xuất khẩu giảm hơn 37%. Thâm hụt thương mại của miền Bắc trong năm 2017 là 2 tỷ USD, tăng gấp đôi so với năm 2016.



KOTRA phân tích tổng kim ngạch thương mại của Bắc Triều Tiên giảm là do ảnh hưởng từ các lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc với nước này.



Vào năm 2016, Liên hợp quốc cũng đã áp đặt cấm vận với Bắc Triều Tiên nhưng vẫn cho phép các giao dịch với mục đích dân sinh, nên hiệu quả kìm hãm xuất khẩu của miền Bắc vẫn ở mức hạn chế. Tuy nhiên, tình hình năm 2017 lại có nhiều khác biệt.



Vào tháng 7 năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã hai lần phóng tên lửa đạn đạo, khiến Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tháng 8 cùng năm đã ra nghị quyết số 2371 với nội dung cấm toàn bộ hoạt động xuất khẩu than đá và quặng sắt của miền Bắc.



Vào tháng 9 cùng năm, miền Bắc tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu. Liên hợp quốc sau đó đã ra nghị quyết cấm vận số 2375, cấm nước này xuất khẩu các mặt hàng quần áo, may mặc. Kết quả là xuất khẩu khoáng sản của nước này trong năm ngoái đã giảm 65%, xuất khẩu quần áo giảm hơn 18% so với một năm trước.



Trong năm ngoái, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của miền Bắc với tỷ trọng chiếm 95% tổng quy mô thương mại của Bắc Triều Tiên.



[Photo : KBS News]