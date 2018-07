Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết trong sáu tháng đầu năm 2018, giá các loại ngũ cốc đã tăng 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê số liệu liên quan vào năm 1985.



Điều này là do giá gạo tăng đột biến. Trong nửa đầu năm nay, giá gạo đã tăng 26,4% do hiệu ứng cơ sở (basic effect) từ việc giá gạo giảm mạnh trong năm ngoái. (“Hiệu ứng cơ sở” là hiện tượng các chỉ số có thể bị sai lệch đi so với giá trị thực tế tùy theo thời điểm được lấy làm căn cứ để tính các chỉ số đó.)



Trong năm ngoái, sản lượng gạo đạt 3.972.000 tấn, mức thấp nhất kể từ sau năm 1980 do diện tích canh tác giảm và ảnh hưởng từ chính sách khuyến khích sản xuất gạo ở mức vừa phải phù hợp với nhu cầu tiêu thụ trên thị trường của Chính phủ.



Trong số 460 mặt hàng điều tra về giá nông, thủy sản, giá gừng có mức tăng cao nhất, tăng tới 45,3%. Tiếp đó là giá bột ớt tăng 43,6%, giá khoai tây tăng 36% do sản lượng thu hoạch giảm. Các mặt hàng có giá tăng mạnh khác như bí đỏ tăng 32,2%, khoai lang tăng 23,7%.



Mặt khác, giá mực trong nửa đầu năm nay tăng 29,1% do sản lượng đánh bắt giảm. Giá mực khô nguyên con cũng tăng 34,8%, mực khô xé nhỏ tăng 21%, giá bạch tuộc tăng 19,7%.



Giá trứng gà trong nửa đầu năm nay giảm 33,8%, mức giảm lớn nhất trong số các mặt hàng nông thủy sản do hiệu ứng cơ sở từ việc giá trứng gà tăng mạnh vào cùng kỳ năm ngoái.