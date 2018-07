Số người nước ngoài tới Hàn Quốc học tập đạt mức cao kỷ lục trong năm ngoái

Theo số liệu do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố hôm thứ Năm (12/7), trong năm ngoái, 453.000 người nước ngoài sinh sống hơn 90 ngày tại Hàn Quốc, tăng 50.000 người. Trong khi đó, 349.000 người nước ngoài sinh sống hơn 90 ngày cũng đã xuất cảnh khỏi Hàn Quốc, tăng 24.000 người so với năm 2016.



Quy mô “di cư thuần quốc tế”, được hiểu là con số còn lại sau khi lấy số người nhập cảnh trừ đi số người xuất cảnh, trong năm ngoái đạt 104.000 người, tăng 27.000 người so với một năm trước. Trong đó, nam giới chiếm 438.000 người, nữ giới chiếm 363.000 người, tăng lần lượt 43.000 người và 31.000 người so với một năm trước. Số người ở độ tuổi 20 chiếm cao nhất, đạt 154.000 người.



Trong số những người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc năm ngoái, có 38,6% theo diện visa lưu trú ngắn hạn, tiếp đó là theo diện visa xin việc (26,8%), du học (12,8%), Hàn kiều (11,5%). Số người nhập cảnh với mục đích học tập là 58.000 người, mức cao nhất trong lịch sử thống kê liên quan, trong đó 30.000 người sang Hàn Quốc để thực tập tiếng đơn thuần, vượt những người du học với mục đích lấy bằng là 28.000 người. Điều này được phân tích là nhờ ảnh hưởng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu và việc Bộ Giáo dục Hàn Quốc đẩy mạnh thu hút du học sinh nước ngoài.



Ngược lại, số người tới Hàn Quốc làm việc là 121.000 người, giảm 7.000 người so với một năm trước. Đặc biệt, số lao động phổ thông giảm mạnh. Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc giải thích điều này là bởi Bộ Tuyển dụng và lao động giảm hạn ngạch về người lao động nước ngoài.

[Photo : YONHAP News]