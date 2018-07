Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) sáng hôm thứ Năm (12/7) đã mở cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ dưới sự chủ trì của Thống đốc Lee Joo-yeol, công bố quyết định đóng băng lãi suất cơ bản ở mức 1,5%/năm hiện nay.



Cùng với đó, BOK hạ 0,1% dự đoán về triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay từ mức 3% xuống 2,9%. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nhận định áp lực tăng vật giá ở thời điểm hiện tại là không lớn. Do đó, BOK sẽ xem xét một cách thận trọng để quyết định có điều chỉnh nền tảng chính sách nới lỏng tiền tệ hiện nay hay không.



Ngoài ra, mặc dù nền kinh tế trong nước đang duy trì được xu hướng tăng trưởng nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại các yếu tố bất ổn, như chỉ số tuyển dụng đang cho thấy xu hướng đình trệ.



Về vấn đề nợ hộ gia đình, tốc độ gia tăng nợ hộ gia đình đã chậm lại nhưng vẫn có chiều hướng tăng. Do vậy, trong thời gian tới BOK sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ xu hướng này.



Trước đó, một số ý kiến trong thị trường tài chính trong nước đã dự đoán trước BOK sẽ đóng băng lãi suất cơ bản do nền tảng kinh tế Hàn Quốc vẫn vững vàng dù hiện tại lãi suất cơ bản của Mỹ đã cao hơn lãi suất của Hàn Quốc.



Trong báo cáo được Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố vào hôm 11/7, lao động có việc làm trong tháng 6 vừa qua chỉ tăng 106.000 người, năm tháng liên tiếp rơi xuống dưới ngưỡng tăng 200.000 người. Chỉ số tuyển dụng hiện tại đang được đánh giá là ở mức nghiêm trọng nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Trong khi đó, mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung ngày một gia tăng, khiến nhiều ý kiến lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng xấu tới tình hình sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp Hàn Quốc.



Giới phân tích nhận định có thể trong năm nay BOK sẽ tăng lãi suất cơ bản bởi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) dự báo sẽ nâng thêm lãi suất trong nửa cuối năm 2018.

