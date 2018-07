Chính phủ rà soát về tình hình tuyển dụng và ảnh hưởng từ mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon hôm thứ Năm (12/7) đã chủ trì cuộc họp rà soát các vấn đề kinh tế nổi cộm. Tại đây, Phó Thủ tướng bày tỏ lo ngại khi các chỉ số tuyển dụng hiện nay đang có chiều hướng xấu đi. Đặc biệt, tình hình việc làm đang ở mức nghiêm trọng nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính nhận định các chỉ số này sẽ khó có thể được cải thiện trong thời gian ngắn.



Phó Thủ tướng Kim nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc cần phải tạo ra được kết quả rõ rệt thông qua chính sách tăng trưởng đổi mới, nhằm tạo thêm nhiều việc làm hơn nữa. Chính phủ sẽ bao gồm phương án thúc đẩy tiêu thụ nội địa vào phương hướng chính sách kinh tế nửa cuối năm nay và đối sách với tầng lớp thu nhập thấp. Theo Phó Thủ tướng, Quốc hội cần phải thông qua các dự luật liên quan tới tăng trưởng đổi mới và đổi mới quy chế đang bị bảo lưu.



Phó Thủ tướng cũng bày tỏ lo ngại về việc nền tảng kinh tế toàn cầu gần đây đang bị lung lay do cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc. Phó Thủ tướng chỉ ra rằng một khi mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung ngày một gia tăng thì kinh tế Trung Quốc sẽ chững lại, khiến kinh tế thế giới có thể bị co hẹp. Ngoài ra, không thể loại trừ khả năng kinh tế Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với rủi ro đi xuống do có mức độ phụ thuộc lớn vào thương mại, đặc biệt là tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Trung Quốc ở mức cao.



Tham dự cuộc họp trên có Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Paik Un-gyu, Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Kim Young-joo, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Park Neung-hoo, Cố vấn Kinh tế Phủ Tổng thống Yoon Jong-won.

[Photo : YONHAP News]