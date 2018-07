Tuổi thọ kỳ vọng của người dân Hàn Quốc đạt 82,4 tuổi

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc hôm 12/7 công bố thống kê của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), trong đó tuổi thọ kỳ vọng của người dân Hàn Quốc năm 2016 là 82,4 tuổi, cao hơn 1,6 tuổi so với bình quân của OECD (80,8 tuổi).



Tuổi thọ kỳ vọng, hay còn được gọi là tuổi thọ trung bình, là dự đoán thống kê về tuổi thọ ước lượng của trẻ em sinh ra vào năm đó, giả định tỷ lệ tử vong tiếp tục duy trì ở mức hiện tại.



Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ kỳ vọng dài nhất (84,1 tuổi), tiếp theo là Thụy Sĩ (83,7 tuổi), Tây Ban Nha (83,4 tuổi). Ngược lại, Latvia và Mỹ có tuổi thọ kỳ vọng khá thấp, lần lượt là 74,7 tuổi và 78,6 tuổi.



Tỷ lệ dân số trên 15 tuổi đánh giá tình trạng sức khỏe của bản thân đang ở mức tốt tại Hàn Quốc là 32,5%, tại Nhật Bản là 35,5%, thấp nhất trong OECD. Trong khi đó, tỷ lệ trên ở Canada là 88,4%, Mỹ là 88%, tức cứ 9 trên 10 người được hỏi trả lời rằng họ đang khỏe mạnh.



Tỷ lệ tử vong do ung thư tại Hàn Quốc theo số liệu năm 2015 là 168,4 người trên 100.000 dân, thấp thứ ba sau Mexico (114,7 người) và Thổ Nhĩ Kỳ (160,8 người), và thấp hơn 33,5 người so với bình quân chung của OECD là 201,9 người.



Tỷ lệ tử vong do tự tử tại Hàn Quốc theo số liệu năm 2015 là 25,8 người trên 100.000 dân, cao nhất OECD. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm mạnh so với con số là 33,3 người trên 100.000 dân năm 2011.



Tỷ lệ hút thuốc hàng ngày ở dân số trên 15 tuổi của Hàn Quốc là 18,4%, thấp hơn một chút so với bình quân OECD là 18,5%. Tuy nhiên, tỷ lệ nam giới hút thuốc là 32,9%, cao thứ tư sau Thổ Nhĩ Kỳ (40,1%), Latvia (36%), Hy Lạp (33,8%).



Tỷ lệ dân số bị thừa cân, béo phì, một yếu tố quan trọng quyết định tình trạng sức khỏe của Hàn Quốc năm 2016 là 34,5%, thấp sau Nhật Bản (25,4%). Tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 2 tuổi là 2,8 trẻ trên mỗi 1.000 trẻ chào đời, thấp hơn 1,1 trẻ so với bình quân OECD (3,9 trẻ).

