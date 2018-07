40% người dân Hàn Quốc nghỉ hè vào cuối tháng 7 đầu tháng 8

Tương tự như các năm trước, dự kiến trong mùa hè năm nay, người dân Hàn Quốc sẽ đổ dồn đi nghỉ hè vào khoảng thời gian từ cuối tháng 7 tới đầu tháng 8.



Viện nghiên cứu giao thông Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra với 5.000 hộ gia đình trên toàn quốc, kết quả là có 40% số gia đình cho biết sẽ đi nghỉ hè vào cuối tháng 7 tới đầu tháng 8.



Lưu lượng giao thông trên các tuyến đường cao tốc vào thứ Sáu ngày 3/8 tới được dự đoán đạt khoảng 5,1 triệu xe, tăng thêm khoảng 700.000 xe so với mức thông thường là 4,35 triệu xe.



Dự kiến các tuyến đường cao tốc sẽ tắc nghẽn nhất trong ngày 3/8 và 4/8, khi người dân xuất phát từ khu vực Seoul và lân cận thủ đô về các địa phương khác, và vào hôm Chủ nhật 5/8, khi người dân quay trở lại thủ đô.



84% hộ gia đình trả lời sẽ chọn phương tiện di chuyển là ô tô riêng, tiếp đó là xe khách, tàu hỏa và máy bay. 29% người dân dự kiến sẽ đi nghỉ hè tại vùng biển phía Đông, 19% chọn vùng biển phía Nam, 9% chọn vùng biển phía Tây.



Ước tính chi tiêu du lịch trong nước của mỗi gia đình trong kỳ nghỉ hè năm nay là 718.000 won (633 USD), tăng khoảng 60.000 won (53 USD) so với năm ngoái. Tuy nhiên, có 36% số người được hỏi trả lời vẫn chưa có kế hoạch nghỉ hè do cảm thấy gánh nặng về kinh tế.

[Photo : KBS News]