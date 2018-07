Hơn 1 triệu gia súc, gia cầm chết do nắng nóng

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc cho biết tính tới 9 giờ sáng hôm 23/7, đã có 1,25 triệu gia súc, gia cầm bị chết do nắng nóng, tương đương thiệt hại 8,4 tỷ won (7,4 triệu USD). Trong đó, gà chiếm nhiều nhất là 1.178.000 con, tiếp đó là vịt 46.000 con, chim cút 20.000 con, lợn 8.000 con.



Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc hôm 17/7 công bố số gia súc, gia cầm bị chết do nắng nóng là 792.000 con. Như vậy là chỉ trong sáu ngày, đã có thêm 459.000 gia súc, gia cầm bị chết.



Thiệt hại về gia súc, gia cầm do nắng nóng đang có xu hướng tăng dần qua các năm, đạt 7,26 triệu gia súc, gia cầm trong năm ngoái. Thiệt hại trong năm nay tính tới ngày 23/7 đã tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.



Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực cho biết nắng nóng được dự báo sẽ kéo dài tới 10 ngày đầu tháng 8, nên dự kiến thiệt hại về gia súc, gia cầm sẽ còn tăng cao. Bộ đang phối hợp với các ban ngành hữu quan để hạn chế hậu quả do nắng nóng.



Mặt khác, nắng nóng kéo dài đã khiến giá các mặt hàng nông sản tăng cao so với bình quân mọi năm, như cải thảo tăng 28%, củ cải tăng 44%, cà chua tăng 41%.

