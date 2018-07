Số trẻ chào đời trong tháng 5 lần đầu rơi xuống ngưỡng 20.000 trẻ

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố số trẻ em chào đời trong tháng 5 vừa qua đạt 27.900 trẻ, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên số trẻ chào đời trong tháng rơi xuống ngưỡng 20.000 trẻ kể từ sau khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê số liệu liên quan từ năm 1981.



Việc số trẻ chào đời giảm được phân tích là bởi dân số đầu độ tuổi 30 giảm. Đây là độ tuổi kết hôn và sinh con chính trong các nhóm tuổi. Trong tháng 5 vừa qua, dân số đầu độ tuổi 30 đã giảm 88.000 người.



Ngoài ra, số cặp kết hôn cũng giảm. Trong tháng 5, có tổng cộng 25.000 cặp đăng ký kết hôn, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp kỷ lục xét trong tháng 5.



Trong khi đó, số vụ ly hôn trong tháng 5 đạt 9.700 trường hợp, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có xu hướng gia tăng liên tục ở các cặp vợ chồng đã chung sống trên 20 năm.



Trong tháng 5, có 23.900 ca tử vong, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2017. Đây cũng là số ca tử vong cao nhất xét riêng trong tháng 5 kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê số liệu vào năm 1981. Trong vòng năm tháng đầu năm nay, đã có 129.700 ca tử vong, mức cao kỷ lục. Cục thống kê quốc gia giải thích số ca tử vong tăng mạnh là do ảnh hưởng của đợt rét đậm đầu năm nay.

