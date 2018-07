Du khách nước ngoài tới Hàn Quốc trong tháng 6 tăng 29,3%

Theo Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO), trong tháng 6, đã có 1.282.093 khách nước ngoài tới thăm Hàn Quốc, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm ngoái.



Trong đó, khách du lịch Trung Quốc vẫn đang có xu hướng tăng, đạt mức tăng 49% trong tháng 6 do hiệu ứng cơ sở của việc Chính phủ Trung Quốc thực thi lệnh cấm bán tour du lịch ghép đoàn tới Hàn Quốc vào năm ngoái. “Hiệu ứng cơ sở” (Base effect) là hiện tượng các chỉ số có thể bị sai lệch đi so với giá trị thực tế tùy theo thời điểm được lấy làm căn cứ để tính các chỉ số đó.



Trong khi đó, khách du lịch Nhật Bản tới Hàn Quốc cũng tăng đều đặn, ghi nhận mức tăng 40,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tập trung vào đối tượng khách du lịch tự do (FIT).



Khách du lịch đến từ các nước châu Á và Trung Đông tăng 24,3% trong tháng 6. Khách du lịch Đài Loan tăng vọt tới 31,9%, khách du lịch Hồng Kông tăng 12,9%.



Khách du lịch châu Âu, châu Mỹ và các khu vực khác tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái do tình hình bán đảo Hàn Quốc trở nên ổn định, mối quan tâm tới Hàn Quốc lớn hơn sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều 12/6.



Mặt khác, trong tháng 6, có 2.323.986 người dân Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

