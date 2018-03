Bắc Triều Tiên phản đối việc Quỹ toàn cầu ngừng hỗ trợ

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin rằng Bộ Y tế Bắc Triều Tiên đã gửi thư cho Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét (gọi tắt là Quỹ toàn cầu) với nội dung phản đối việc Quỹ này ngừng hỗ trợ đối với Bắc Triều Tiên.



Theo KCNA, Bộ trưởng Y tế Bắc Triều Tiên Kim Hyong-hun đã gửi thư vào hôm 10/3 cho Quỹ này rằng miền Bắc đã nhận thông báo về việc Quỹ toàn cầu sẽ kết thúc hỗ trợ đối với nước này cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2018.



Theo Bộ trưởng Kim, Quỹ này nói rằng ngừng hỗ trợ cho Bắc Triều Tiên với lý do "hoàn cảnh đặc biệt" nhưng miền Bắc hiểu hành động trên là do chịu sức ép từ các thế lực thù địch, những kẻ luôn muốn lợi dụng hoạt động nhân đạo cho mục đích chính trị.



Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét là tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 2002 nhằm phòng chống và điều trị bệnh AIDS, lao và sốt rét. Đây là ba căn bệnh nguy hiểm mỗi năm cướp đi sinh mạng của hơn 6 triệu người trên thế giới và phần lớn những nạn nhân này sống ở các nước nghèo. Quỹ này vào hôm 21/2 đã tuyên bố sẽ ngừng hỗ trợ đối với Bắc Triều Tiên với lý do rằng nước này không đạt tiêu chuẩn mà Quỹ yêu cầu.