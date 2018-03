Liên minh Hàn-Mỹ-Nhật quyết tâm hướng đến thành công Hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ

Trả lời phỏng vấn trên đường về nước hôm thứ Ba (20/3) sau khi kết thúc cuộc họp với những quan chức đồng cấp của Mỹ và Nhật Bản, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong khẳng định ba nước đồng minh Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cùng chia sẻ quyết tâm nhất định phải tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ.



Trước đó, trong hai ngày 17/3 và 18/3 (theo giờ địa phương), Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã có cuộc họp cấp Chánh Văn phòng an ninh quốc gia tại San Francisco (Mỹ), thảo luận về vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc cũng như việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.



Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong là đại diện Hàn Quốc tại cuộc họp, về phía Mỹ là Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Herbert Raymond McMaster và phía Nhật Bản là Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi.



Đại diện ba nước tại cuộc họp cũng đã nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa hướng đến tổ chức hai sự kiện lớn là Hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào cuối tháng 4 và sau đó là Hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 5.



Được biết, bên lề cuộc họp trên, đại diện Seoul và Washington cũng đã gặp gỡ riêng để bàn thảo cụ thể về một số phương án liên quan đến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ. Hai bên chia sẻ quan điểm rằng thành công của hội nghị này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hòa bình và ổn định không chỉ riêng trên bán đảo Hàn Quốc mà trên toàn thế giới.