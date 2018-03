"Quan chức Bắc Triều Tiên có thái độ tích cực với Hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ"

Nguồn tin từ thủ đô Helsinki của Phần Lan cho biết Vụ phó Vụ các vấn đề Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Kang-il khi tham dự bữa tiệc do Chính phủ Phần Lan tổ chức hôm 19/3 (theo giờ địa phương) đã thông báo việc mình được giao vị trí quyền Vụ trưởng.



Liên quan đến những nguồn tin về việc ông Choe được thăng chức Vụ trưởng, ông cho biết mình vẫn là Vụ phó nhưng kiêm thêm quyền Vụ trưởng Vụ các vấn đề Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao miền Bắc. Cùng tham dự bữa tiệc nói trên với quyền Vụ trưởng Choi Kang-il còn có năm quan chức Bắc Triều Tiên khác. Tổng số người Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Mỹ tham dự buổi tiệc là 18 người.



Đây là buổi tiệc do Chính phủ Phần Lan tổ chức ngay trước thềm cuộc họp giữa quan chức Chính phủ và giới chuyên gia thuộc ba nước Hàn-Mỹ-Triều. Được biết, những người tham dự bữa tiệc không đả động gì cụ thể đến tình hình bán đảo hay các cuộc hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Triều-Mỹ dự kiến diễn ra trong tháng 4 và tháng 5 tới.



Được biết, chỉ duy nhất có trường hợp một khách mời của bữa tiệc đã có cuộc điện đàm nhắc đến các nội dung liên quan như "có đại diện nhiều nước liên quan đến vấn đề bán đảo và dường như họ đều tin tưởng Hàn Quốc", hay "quan chức Bắc Triều Tiên có thái độ khá tích cực hướng với Hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ và dù khá dè dặt nhưng họ cũng rất hy vọng lãnh đạo hai nước gặp gỡ thành công".



Phía Hàn Quốc dự cuộc họp này có Giám đốc Phòng nghiên cứu Sejong Baek Jong-cheon, người từng giữ chức Cố vấn Chính sách thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống dưới thời cố Tổng thống Roh Moo-hyun, và cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Shin Gak-soo. Phía Mỹ có các đại diện là cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Kathleen Stephens và nhà nghiên cứu Robert Carlin của trường Đại học Stanford.



Các bên sẽ họp trong hai ngày 20 và 21/3, trao đổi về tình hình chuẩn bị tổ chức các hội nghị thượng đỉnh, chia sẻ lập trường lẫn nhau.