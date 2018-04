Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên nhất trí xúc tiến phương án cùng tiến vào lễ khai mạc Á vận hội 2018

Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Do Jong-hwan đang trong chuyến thăm Bình Nhưỡng đã có cuộc gặp với người đồng cấp Bắc Triều Tiên Kim Il-guk vào sáng hôm 2/4 tại Đại lễ đường Mansudae (trụ sở Hội đồng nhân dân tối cao, cơ quan tương đương Quốc hội).



Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về phương án giao lưu thể thao liên Triều, trong đó nhất trí xúc tiến phương án đoàn thể thao hai miền Nam-Bắc cùng tiến vào lễ khai mạc Á vận hội sắp diễn ra tại Indonesia vào tháng 8 tới.



Trước tiên, Bộ trưởng Thể thao hai nước nhất trí sẽ lập phương án giao lưu thể thao cụ thể sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4, trong đó bao gồm phương án cùng tiến vào lễ khai mạc Á vận hội.



Bộ trưởng miền Bắc Kim Il-guk bày tỏ tin tưởng nếu hai bên liên tục gặp gỡ, trao đổi tài liệu, tiếp xúc cấp chuyên viên để thảo luận về thể thao, đồng thời cùng hợp sức thì hoàn toàn có thể đứng đầu châu Á, trở thành một đội tuyển mạnh tầm cỡ thế giới.



Về phần mình, Bộ trưởng Hàn Quốc Do Jong-hwan cho rằng do hai miền đang phải chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng 4 nên việc thảo luận cụ thể về vấn đề thể thao nên để sau khi cuộc họp này kết thúc. Bộ trưởng Do hy vọng thể thao sẽ là lĩnh vực đi đầu trong hòa giải và giao lưu giữa hai miền. Ông cũng đề nghị thảo luận tiếp về việc có hợp nhất đoàn thể thao liên Triều tại Đại hội thể thao châu Á Jakarta (Indonesia) hay không trong thời gian tới.