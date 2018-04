Sau khi kết thúc hai buổi biểu diễn thành công tại thủ đô Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên, đoàn nghệ thuật và đoàn biểu diễn môn võ Taekwondo Hàn Quốc do Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Do Jong-hwan đã lên chuyên cơ vào lúc 2 giờ 52 phút sáng hôm thứ Tư (4/4) để về nước, và đặt chân tới sân bay quốc tế Incheon vào lúc 3 giờ 40 phút sáng cùng ngày.



Một tiếng sau, Bộ trưởng Do và các nghệ sĩ trong đoàn như giọng ca huyền thoại Cho Yong-pil và Lee Sun-hee, nhóm nhạc nữ Red Velvet, rocker Yoon Do-hyun đã có mặt tại khu vực nhập cảnh và cùng chụp ảnh lưu niệm.



Đạo diễn âm nhạc Yoon Sang không khỏi xúc động khi chia sẻ cảm nghĩ về chuyến thăm Bình Nhưỡng. Ông cho biết nhờ sự cổ vũ của người dân miền Bắc mà đoàn đã có thể kết thúc thành công hai buổi biểu diễn. Tất cả người xem đều xúc động tới mức không thể tin buổi biểu diễn là thật. Bản thân ông phải về tới sân bay Incheon mới cảm nhận được hết chuyến đi.



Liên quan tới việc Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đề xuất tổ chức một buổi biểu diễn ở Seoul với chủ đề "Mùa thu đến", ông Yoon Sang cho biết hai bên vẫn chưa quyết định về vấn đề này.



Các nghệ sĩ trong đoàn đều xuất hiện rạng rỡ và vẫy tay với những người hâm mộ đang chờ tại sân bay Incheon, dù một số người đang gặp vấn đề về sức khỏe sau chuyến biểu diễn tại miền Bắc.



Vào hôm 31/3 vừa qua, đoàn nghệ thuật Hàn Quốc đã lên chuyên cơ bay thẳng qua biển Tây tới Bình Nhưỡng. Sau đó, vào hôm 1/4, đoàn đã có buổi biểu diễn đầu tiên với chủ đề "Mùa xuân về" tại Bình Nhưỡng. Tiếp đến vào hôm 3/4, đoàn có buổi biểu diễn chung với Bắc Triều Tiên với chủ đề "Chúng ta là một". Đoàn võ sĩ Taekwondo Hàn Quốc cũng đã có hai buổi trình diễn tại Bình Nhưỡng vào hôm 1/4 và 2/4.