Quan chức Hàn Quốc thăm khu công nghiệp liên Triều Gaesung sau hơn hai năm đóng cửa

Nhóm xúc tiến thành lập Văn phòng liên lạc liên Triều tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung ở Bắc Triều Tiên hôm 8/6 đã tới khu công nghiệp này thông qua tuyến đường bộ Gyeongui, và xem xét tình hình cơ sở vật chất phía trong khu công nghiệp trong vòng bảy tiếng đồng hồ.



Nhóm xúc tiến do Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra các địa điểm có thể thiết lập Văn phòng liên lạc liên Triều dưới sự hướng dẫn của năm quan chức miền Bắc, trong đó có Phó Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Bắc Triều Tiên Hwang Chung-song.



Đây là chuyến thăm đầu tiên của quan chức miền Nam tới khu công nghiệp Gaesung ở miền Bắc kể từ sau khi khu công nghiệp này bị đóng cửa vào tháng 2 năm 2016.



Mặc dù bên ngoài các tòa nhà vẫn trong tình trạng khá tốt nhưng do bị bỏ không trong một thời gian dài nên một số công trình cần phải tiến hành bảo trì, sửa chữa.



Văn phòng hợp tác giao lưu liên Triều, nơi nhiều khả năng sẽ được chọn làm địa điểm đặt Văn phòng liên lạc liên Triều, cùng khu nghỉ hiện đang bị ngập nước tầng hầm, và một số máy móc, trang thiết bị không còn sử dụng được nữa.



Dựa trên kết quả kiểm tra, nhóm xúc tiến sẽ quyết định nơi đặt Văn phòng liên lạc liên Triều. Nhóm sẽ mở văn phòng tạm thời khi bắt đầu triển khai xây dựng.



Nếu Văn phòng liên lạc liên Triều được thành lập, điện và nước sẽ được cấp lại cho khu công nghiệp Gaesung, đồng nghĩa với việc khu công nghiệp này sẽ có điều kiện hoạt động trở lại. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ lập trường rằng Bắc Triều Tiên phải thực hiện các biện pháp phi hạt nhân hóa trước. Do đó, dự kiến hai bên sẽ tiến hành thảo luận cụ thể về việc nối lại hoạt động của khu công nghiệp căn cứ theo kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6 tới.



[Photo : YONHAP News]