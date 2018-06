Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên nhất trí khôi phục hoàn toàn đường dây liên lạc quân sự

Trong cuộc hội đàm cấp tướng liên Triều được tổ chức lần đầu tiên sau 10 năm 6 tháng vào hôm 14/6 tại Bàn Môn Điếm, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã đạt được nhất trí về hai nội dung lớn.



Thứ nhất, hai bên quyết định khôi phục lại hoàn toàn đường dây liên lạc quân sự trên biển Đông và biển Tây. Thứ hai, hai miền Nam-Bắc nhất trí thực hiện triệt để nội dung nhất trí trong cuộc hội đàm cấp tướng năm 2004 có nội dung phòng tránh xung đột trên biển Tây.



Thiếu tướng Lục quân Kim Do-kyun, người dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc, cho biết cả hai bên đều nhất trí thực thi triệt để các hạng mục liên quan đến lĩnh vực quân sự trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm đã được lãnh đạo hai nước thông qua trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4.



Tuy nhiên, cũng có những vấn đề hai bên chưa đạt được nhất trí như thiết lập hải phận hòa bình ở khu vực ranh giới liên Triều trên biển (NLL) và phương án phi vũ trang tại Khu vực an ninh chung (JSA) Bàn Môn Điếm. Do đó, hai bên mất tới hơn mười tiếng đồng hồ để đi tới nhất trí về tuyên bố chung. Phía miền Bắc tỏ ra không hài lòng về điều này. Trung tướng Lục quân Ahn Ik-san, trưởng đoàn phía miền Bắc, hy vọng trong thời gian tới miền Nam sẽ chuẩn bị tốt hơn.



Về vấn đề trên, một quan chức quân đội giải thích rằng do trong thời gian qua, hai bên tuyệt đối không có cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên quân sự nào nên cuộc hội đàm quân sự này mất nhiều thời gian thảo luận.



Hai miền nhất trí sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc họp quân sự trong thời gian tới.



[Photo : KBS News]