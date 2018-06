Lịch trình các cuộc họp về hợp tác đường sắt, đường bộ, lâm nghiệp liên Triều

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Hai (25/6) cho biết hai miền Nam-Bắc đã nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp về hợp tác đường sắt vào hôm 26/6, cuộc họp về hợp tác đường bộ vào ngày 28/6 để thực hiện "dự án kết nối và hiện đại hóa tuyến đường bộ, đường sắt Gyeongui và dọc biển Đông". Ngoài ra, hai bên sẽ tổ chức cuộc họp về hợp tác lâm nghiệp vào hôm 4/7.



Trong cuộc họp về hợp tác đường sắt diễn ra tại Ngôi nhà Hòa bình, làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Nam, phía Hàn Quốc sẽ có ba thành viên do Thứ trưởng Bộ Địa chính giao thông Kim Jeong-ryeol làm trưởng đoàn. Phía miền Bắc cũng có ba quan chức tham dự do Thứ trưởng Bộ Đường sắt Kim Yun-hyok dẫn đầu.



Cuộc họp về hợp tác đường bộ được diễn ra tại Lầu gác Thống nhất (Tongilgak) thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Bắc. Phái đoàn Hàn Quốc cũng do Thứ trưởng Kim Jeong-ryeol dẫn đầu. Trưởng đoàn Bắc Triều Tiên là Thứ trưởng Bộ Đất đai và bảo vệ môi trường Pak Yong-ho làm trưởng đoàn.



Trong cuộc họp về hợp tác lâm nghiệp, Cục phó Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc Ryu Kwang-soo sẽ dẫn đầu phái đoàn quan chức gồm ba người, trong khi phái đoàn miền Bắc cũng có ba thành viên do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Đất đai và bảo vệ môi trường Kim Song-jun làm trưởng đoàn. Hai bên hiện vẫn đang thảo luận về địa điểm tổ chức cuộc họp này.



Bộ Thống nhất cho biết thông qua ba cuộc họp trên, Seoul và Bình Nhưỡng sẽ thảo luận về phương án thực hiện các nội dung nhất trí trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm, thiết lập nền tảng để phát triển bền vững quan hệ liên Triều, ổn định hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.

[Photo : YONHAP News]