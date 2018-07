Hai miền Nam-Bắc thảo luận về hợp tác lâm nghiệp tại Bàn Môn Điếm

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hôm thứ Tư (4/7) đã tổ chức cuộc họp về hợp tác lâm nghiệp liên Triều tại Ngôi nhà Hòa bình thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Phái đoàn mỗi bên gồm ba người lần lượt do Cục phó Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc Ryu Kwang-soo và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Đất đai và bảo vệ môi trường Kim Song-jun dẫn đầu.



Trước khi xuất phát tới làng đình chiến Bàn Môn Điếm, Cục phó Ryu cho biết hai bên sẽ tiến hành thảo luận về toàn bộ các vấn đề liên quan tới hợp tác lâm nghiệp giữa hai miền Nam-Bắc, cùng phương án thực hiện cụ thể.



Phái đoàn hai bên được cho là đã thảo luận về việc tiến hành điều tra chung về tình hình các cánh rừng tại miền Bắc, dự án xây dựng vườn ươm và vấn đề chuyển giao công nghệ.



Tính theo số liệu năm 2008, 32% diện tích rừng của Bắc Triều Tiên, tương đương 2,84 triệu héc-ta bị tàn phá do việc chặt phá rừng bừa bãi, khai hoang đất để canh tác. Điều này khiến thiệt hại từ thiên tai như lũ lụt, sạt lở đất ngày một nghiêm trọng tại miền Bắc.



Từ năm 2015, Chủ tịch Kim Jong-un đã xúc tiến "Kế hoạch mười năm trồng rừng", liên tục nhấn mạnh về tầm quan trọng của rừng.



Trong nội dung Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4 đã được lãnh đạo hai miền nhất trí thông qua có nội dung hai miền Nam-Bắc coi lâm nghiệp là lĩnh vực ưu tiên hợp tác hàng đầu do đây là một lĩnh vực nằm ngoại các biện pháp cấm vận của cộng đồng quốc tế.



