Liên hợp quốc tăng viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên

Hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc và hãng tin AFP của Pháp đưa tin Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề về nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp Mark Lowcock, đồng thời là người đứng đầu Văn phòng điều phối viện trợ nhân đạo (OHCA) của Liên hợp quốc, cho biết sẽ mở rộng viện trợ cho Bắc Triều Tiên.



Ông Mark Lowcock đã tới thăm Bắc Triều Tiên từ ngày 9/7 để thảo luận về vấn đề viện trợ nhân đạo cho miền Bắc. Trong buổi họp báo do Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Bình Nhưỡng tổ chức vào hôm 11/7, ông Lowcock đã đề cập tới việc mở rộng viện trợ với nước này.



Ông Mark Lowcock đánh giá Bắc Triều Tiên đã đạt được nhiều tiến triển ở lĩnh vực viện trợ nhân đạo. Mặc dù vậy, nước này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, do đó Liên hợp quốc sẽ tăng viện trợ nhân đạo cho miền Bắc.



Liên hợp quốc đã quyên góp được 110 triệu USD tiền viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên, dự kiến sẽ sử dụng khoản tiền này để giải quyết các vấn đề về suy dinh dưỡng ở trẻ em, cung cấp nước uống an toàn, vấn đề thiếu dược phẩm tại miền Bắc.



Ông Mark Lowcock cho biết trong tổng số 25 triệu dân của Bắc Triều Tiên, có khoảng 10,6 triệu người đang cần được viện trợ nhân đạo từ cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, điều kiện tại các khu vực nông thôn miền Bắc rất yếu kém, tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ dưới năm tuổi cao hơn 20% so với khu vực thành thị.



Trong thời gian thăm Bình Nhưỡng, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc đã có cuộc gặp với giới chức cấp cao nước này, như Bộ trưởng Y tế Jang Jun-sang, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Kim Yong-nam, đồng thời tiến hành các cuộc thị sát địa phương, điều tra tình hình viện trợ nhân đạo.



Đây là chuyến thăm miền Bắc đầu tiên của người đứng đầu Văn phòng điều phối viện trợ nhân đạo Liên hợp quốc kể từ tháng 10 năm 2011. Ông Lowcock thăm miền Bắc từ hôm 9/7 và về nước vào hôm 12/7 sau khi quá cảnh tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

