Mở lại đường dây điện thoại giữa quân đội Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc

Một nguồn tin ngoại giao hôm thứ Sáu (13/7) cho biết vào sáng hôm 12/7, thông qua kênh liên lạc Bàn Môn Điếm, Bắc Triều Tiên đã đề nghị phía Hàn Quốc truyền đạt với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc về đề xuất khôi phục đường dây điện thoại kết nối trực tiếp giữa quân đội nước này với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc.



Đường dây điện thoại trực tiếp giữa quân đội miền Bắc với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc lần lượt được đặt ở Lầu gác Thống nhất (Tongilgak) phía miền Bắc và văn phòng dành cho sĩ quan Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc ở phía miền Nam, làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Tuy nhiên, đường dây điện thoại này đã bị cắt đứt vào năm 2013, khi Bắc Triều Tiên tuyên bố vô hiệu hóa Hiệp định đình chiến.



Do đó, mỗi khi Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc có điều gì muốn thông báo với phía miền Bắc đều phải sử dụng micro cầm tay để truyền đạt ở phía trước đường ranh giới quân sự liên Triều (MDL) ở Bàn Môn Điếm. Trong tháng trước, khi một xe tải chở hơn 100 hộp gỗ dùng để đựng hài cốt của binh lính Mỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên tới Bàn Môn Điếm, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cũng phải dùng micro cầm tay thông báo cho miền Bắc rằng đã chuẩn bị xong để nhận bàn giao hài cốt.



Nguồn tin trên cho biết, sau khi đường dây điện thoại trực tiếp được kết nối xong, Bắc Triều Tiên đã gọi điện cho Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, trình bày rằng nước này đã không thể tham dự cuộc hội đàm Mỹ-Triều về bàn giao hài cốt vào hôm 12/7 do thiếu sự chuẩn bị, mong phía Mỹ thông cảm và đề xuất tổ chức một cuộc hội đàm cấp tướng bàn về vấn đề này vào ngày 15/7.



Nguồn tin này cho rằng do Bắc Triều Tiên vẫn chưa chuẩn bị xong để bàn giao hài cốt binh lính Mỹ, trong khi Ngoại trưởng Mỹ lại đề cập ngày hội đàm là ngày 12/7, nên nước này phải vội vàng tìm một phương tiện liên lạc để giải thích về tình hình.



Được biết, đường dây điện thoại trên do Bắc Triều Tiên đơn phương cắt đứt, trong khi đường dây ở khu vực miền Nam không gặp vấn đề gì nên việc kết nối lại đường dây này không gặp trở ngại gì lớn. Dự kiến đường dây điện thoại này sẽ trở thành một kênh trao đổi thường xuyên giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên về các vấn đề quân sự.



[Photo : YONHAP News]