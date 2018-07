Bắc Triều Tiên đề xuất Hàn Quốc nối lại công tác khảo cổ di tích Manwoldae

Các quan chức thuộc Hội đồng sử gia liên Triều của Hàn Quốc hôm 15/7 vừa qua đã có cuộc gặp với các học giả thuộc Hội đồng hợp tác và hòa giải dân tộc của Bắc Triều Tiên tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Các học giả miền Bắc đã đề xuất nối lại công tác khảo sát, khai quật chung khu di tích Manwoldae (Đài Vạn Nguyệt), cố cung của triều đại Goryeo (918-1392), tại thành phố Gaesung, miền Bắc.



Đây là câu trả lời cụ thể đầu tiên của phía miền Bắc với đề xuất xúc tiến giao lưu học thuật liên Triều của Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Do Jong-hwan trong chuyến thăm miền Bắc vào tháng 3 vừa qua.



Hai miền Nam-Bắc đã tiến hành tổng cộng bảy đợt khai quật chung di tích Manwoldae kể từ năm 2007, nhưng sau đó dự án này đã bị gián đoạn từ năm 2016 do Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân.



Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc đã bắt tay vào chuẩn bị để nối lại việc điều tra sau ba năm gián đoạn, như lập nhóm điều tra khai quật chung của các chuyên gia dân sự.



Nếu đợt điều tra lần thứ tám được diễn ra, dự kiến hai miền sẽ tiến hành điều tra ở khu vực phía Tây Bắc Manwoldae, nơi vẫn chưa được khai quật trước đó. Nhân cơ hội này, hai bên có thể sẽ đẩy nhanh tốc độ hợp tác về các dự án giao lưu học thuật khác.



Sau khi được truyền đạt về đề xuất trên của miền Bắc, Bộ Thống nhất đã xem xét nội bộ để phê chuẩn dự án khai quật. Do Hàn Quốc sẽ phải gánh 1 tỷ won (879.660 USD) kinh phí khảo sát nên Bộ Thống nhất cần xem xét dự án này có nằm ngoài đối tượng cấm vận của Liên hợp quốc với miền Bắc hay không.



Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết sẽ thảo luận chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để xúc tiến dự án này trong khung cấm vận hiện tại. Cho tới nay, Chính phủ Hàn Quốc đã rót tổng cộng 6,8 tỷ won (gần 6 triệu USD) ngân sách cho dự án khai quật chung di tích Manwoldae với phía miền Bắc.