Mỹ thông báo với Liên hợp quốc thông điệp của Bắc Triều Tiên

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Herbert Raymond McMaster hôm 12/3 (theo giờ địa phương) đã thông báo với các thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông điệp mà Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un gửi đến Mỹ qua phái đoàn đặc biệt của Hàn Quốc



Ông McMaster cho biết việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp thuận lời mời gặp mặt của nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un không phải một quyết định ngẫu hứng mà đã trải qua các trình tự thông thường. Tức Washington đã theo dõi sát sao những diễn tiến cũng không khí hòa giải trên bán đảo Hàn Quốc trước và sau khi diễn ra Thế vận hội mùa đông PyeongChang hồi tháng 2 vừa qua. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng cũng giải thích vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên luôn là vấn đề an ninh đáng quan tâm nhất của Mỹ, đồng thời bày tỏ thấu hiểu lập trường của miền Bắc khi đưa ra đề nghị về một cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước.



Ông Herbert Raymond McMaster cũng hối thúc các thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc phải tiếp tục trừng phạt Bình Nhưỡng cho đến khi nước này ngừng hoàn toàn các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa.



Trước đó tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên Tomas Ojea Quintana kêu gọi giải quyết vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên song song với vấn đề hạt nhân của nước này.