Phái đoàn Hàn Quốc sẽ tiếp tục tiến hành đàm phán về sửa đổi FTA Hàn-Mỹ trong tuần sau

Trong ngày họp thứ hai của vòng đàm phán thứ ba về sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ, phái đoàn Hàn Quốc do Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Yoo Myung-hee dẫn đầu và đoàn đại biểu Mỹ do Trợ lý Đại diện thương mại (USTR) Michael Beeman dẫn đầu, đã tiếp tục đàm phán về những vấn đề cụ thể liên quan đến ô tô, các biện pháp phòng vệ thương mại và xuất xứ sản phẩm.



Do Chính phủ Mỹ đã quyết định áp mức thuế nhập khẩu 25% đối với mặt hàng thép nhập khẩu vào nước này từ ngày 23/3, việc đàm phán sửa đổi FTA trở nên phức tạp hơn.



Cũng như ngày làm việc đầu tiên, Mỹ tiếp tục móc nối vấn đề đàm phán sửa đổi FTA với việc thảo luận về miễn áp đặt thuế cho mặt hàng thép xuất khẩu từ Hàn Quốc sang Mỹ. Washington đã yêu cầu giải tỏa hàng rào thương mại phi thuế quan về mặt hàng phụ tùng ô tô, tăng cường quy định về xuất xứ sản phẩm.



Trong khi đó, Hàn Quốc cho rằng biện pháp áp đặt mức thuế cao đối với mặt hàng máy giặt, tấm pin năng lượng mặt trời, và hiện nay là cả mặt hàng thép, là không chính đáng, yêu cầu Mỹ sửa đổi quy định về thuế quan. Seoul cũng đã đề nghị sửa đổi "cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước tiếp nhận đầu tư" (cơ chế ISDS) và điều khoản về “thông tin sẵn có bất lợi” (AFA).



Trước đó, vào hôm 8/3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định sẽ áp mức thuế 25% với mặt hàng thép nhập khẩu từ nước ngoài kể từ ngày 23/3, trong đó chỉ Canada và Mexico, hai nước thành viên Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được miễn. Đây được cho là một chiến lược của Mỹ, sử dụng việc miễn thuế thép làm đòn bẩy nhằm đạt được lợi thế tại vòng đàm phán thứ tám của NAFTA diễn ra vào tháng sau.



Đoàn đàm phán Hàn Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với việc Mỹ áp dụng chiến lược đòn bẩy tương tự tại cuộc đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương. Sau hai ngày làm việc vất vả, phái đoàn Hàn Quốc sẽ ở lại Washington để tiếp tục tiến hành đàm phán về việc sửa đổi FTA Hàn-Mỹ và việc miễn thuế xuất khẩu thép sang Mỹ vào tuần sau.