Sau chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho đến Thụy Điển, một quan chức khác của miền Bắc là Vụ phó Vụ các vấn đề Bắc Mỹ của Bộ ngoại giao nước này Choe Kang-il sáng sớm thứ Hai (19/3, theo giờ Hàn Quốc), cũng đã đến thủ đô Helsinki của Phần Lan.



Mục đích chuyến đi của ông Choe là nhằm tham dự cuộc họp có sự tham gia của cả quan chức Chính phủ lẫn chuyên gia đến từ Mỹ và Hàn Quốc.



Được biết, quan chức Bình Nhưỡng đã né tránh các phóng viên, nhanh chóng rời khỏi sân bay.



Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn nhiều nguồn tin cho biết Vụ phó Vụ các vấn đề Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao miền Bắc Choe Kang-il sẽ có cuộc gặp kín với cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Kathleen Stephens.



Bên cạnh đó, ông Choe cũng có lịch trình gặp gỡ các nhân sự đến từ Hàn Quốc, trong đó có Giám đốc Phòng nghiên cứu Sejong Baek Jong-cheon, người từng giữ chức cựu Cố vấn Chính sách thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống dưới thời cố Tổng thống Roh Moo-hyun, và cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Shin Gak-soo.



Bộ Ngoại giao Phần Lan cho biết cuộc họp tại nước này là một cuộc gặp đơn thuần nơi các học giả và quan chức Chính phủ các nước cùng trao đổi về vấn đề Bắc Triều Tiên.



Cơ quan này cũng cho biết ông Choe sẽ không gặp gỡ với các quan chức Mỹ tại Phần Lan.



Có ý kiến phân tích cho rằng trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 5 tới thì đây là cơ hội tốt để Bình Nhưỡng thăm dò bầu không khí trong nội bộ Chính phủ Mỹ.



Trước đó, tại Hội nghị cấp Ngoại trưởng giữa Bắc Triều Tiên và Thụy Điển diễn ra tại Stockholm trong hai ngày 15 và 16/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho và người đồng cấp Thụy Điển Margot Wallstrom đã có những trao đổi liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ và tập trung vào tình hình an ninh bán đảo.



Một số hãng tin lớn như CNN của Mỹ cho biết quan chức hai nước cũng đã trao đổi sâu sắc về vấn đề trả tự do cho ba công dân Mỹ hiện đang bị giam giữ tại Bắc Triều Tiên.