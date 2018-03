Tân Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ không mấy thiện chí với Bắc Triều Tiên

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bổ nhiệm cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc John Bolton làm Cố vấn an ninh quốc gia mới đang gây xôn xao dư luận do ông Bolton được cho là người theo chủ nghĩa tân bảo thủ, được biết đến với những chính sách đối ngoại thẳng thắn và hiếu chiến.



Trang tin trực tuyến Axios dẫn lời một số nguồn tin gần gũi với Tổng thống Trump cho biết ông John Bolton sẽ trở thành một "Henry Kissinger" thứ hai, phụ trách mảng ngoại giao và an ninh của Chính phủ Tổng thống Donald Trump.



Các nguồn tin cho biết ông Bolton sẽ làm nên chính sách ngoại giao mà Tổng thống Trump mong muốn. Ông sẽ không khuất phục trước chủ nghĩa quan liêu, không tôn trọng các tướng khác như Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis.



Theo Axios, tân Cố vấn an ninh quốc gia tin rằng "ngôn ngữ" duy nhất mà Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thấu hiểu là uy hiếp quân sự. Ông có thái độ cứng rắn, không thỏa hiệp với miền Bắc.



Trong một tin liên quan, Thời báo New York nhận định việc bổ nhiệm ông John Bolton làm Cố vấn an ninh trước thềm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ là một quyết định tồi tệ.



Thời báo New York phân tích ông Bolton là người có nhiều khả năng dẫn dắt Mỹ gây chiến tranh. Trả lời phỏng vấn với Fox News vào đầu tháng 3, ông John Bolton từng khẳng định việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ không còn bất cứ ý nghĩa nào.Trong bài viết đăng trên Tạp chí phố Wall, ông cũng nhấn mạnh việc Washington đối phó với Bình Nhưỡng bằng cách tấn công trước là một hành động phù hợp và chính đáng.