Anh công bố danh sách cấm vận bổ sung với Bình Nhưỡng

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ hôm thứ Sáu (6/4) cho biết Chính phủ Anh hôm 5/4 đã công bố danh sách cấm vận bổ sung với Bắc Triều Tiên, bao gồm 15 tàu, một cá nhân và 21 công ty, bị cho là có dính líu tới các giao dịch trái phép liên quan tới Bắc Triều Tiên.



Quyết định này của Chính phủ Anh được dựa trên danh sách cấm vận bổ sung với miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc công bố vào hôm 30/3 vừa qua. Danh sách này bổ sung thêm 49 tổ chức và cá nhân, tàu thuyền có liên quan tới Bắc Triều Tiên, bị nghi ngờ là vi phạm nghị quyết cấm vận đối với miền Bắc.



15 tàu nằm trong danh sách cấm vận của Chính phủ Anh sẽ bị đóng băng tài sản, như tàu Chon Myong 1, tàu An San 1, Yu Phyong 5. Trong số các doanh nghiệp nằm trong danh sách này, có 12 công ty là của Bắc Triều Tiên, ba công ty Hồng Kông, hai công ty Trung Quốc và một công ty ở các nước Singapore, Samoa, Quần đảo Marshall, Panama.