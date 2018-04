Bắc Triều Tiên thả tự do cho một người tị nạn bị Trung Quốc trục xuất về nước

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) hôm thứ Sáu (6/4) đưa tin Bắc Triều Tiên đã thả tự do cho một người tị nạn. Người phụ nữ này và con trai từng bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ tại thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh) vào tháng 11 năm ngoái rồi sau đó bị cưỡng chế trục xuất về nước.



VOA dẫn lời bà Park Ji-hyun, đồng Chủ tịch tổ chức về nhân quyền Bắc Triều Tiên của Anh mang tên "Stepping Stones", cho biết người phụ nữ tị nạn miền Bắc nói trên đã được thả tự do vào một tháng trước sau khi bị chính quyền nước này giam giữ điều tra.



Trong khi đó Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ dẫn lời chồng của người phụ nữ này khẳng định vợ mình đã được chính quyền miền Bắc tha tội và hiện đang ở cùng với con trai. Chồng của người phụ nữ trên đã trốn khỏi Bắc Triều Tiên, tới tị nạn tại Hàn Quốc vào năm 2015.



VOA bình luận việc Bắc Triều Tiên thả tự do cho một người tị nạn từng có ý định chạy trốn sang Hàn Quốc nhưng không thành như trên là một trường hợp rất hiếm thấy.



Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW), một tổ chức nhân quyền quốc tế, hôm 4/4 (theo giờ địa phương) cho biết trong vòng từ trung tuần tháng 1 tới tháng 3 vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ ít nhất 41 người tị nạn Bắc Triều Tiên, và hiện ít nhất 33 người trong số họ đang bị Bắc Kinh giam giữ. Tổ chức này thống kê được rằng trong vòng từ tháng 7 năm 2016 tới tháng 12 năm 2017, Trung Quốc đã bắt giữ trên 100 người tị nạn miền Bắc.