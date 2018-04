Viện nghiên cứu Hàn-Mỹ đóng cửa từ tháng 5

Viện Nghiên cứu Hàn-Mỹ thuộc trường Cao học quan hệ quốc tế, Đại học Johns Hopkins, sẽ đóng cửa vào tháng 5 tới sau 12 năm hoạt động kể từ khi thành lập vào 2006, do Chính phủ Hàn Quốc dừng hỗ trợ về kinh phí hoạt động.



Hàng năm, Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ khoảng 2 tỷ won (1,8 triệu USD) cho viện nghiên cứu này thông qua Viện nghiên cứu chính sách kinh tế đối ngoại Hàn Quốc (KIEP).



Tuy nhiên, Viện nghiên cứu chính sách kinh tế đối ngoại gần đây đã quyết định dừng hỗ trợ kinh phí cho Viện nghiên cứu Hàn-Mỹ với lý do là Quốc hội Hàn Quốc nêu ra vấn đề về kết quả hoạt động kém, báo cáo kế toán không minh bạch của viện nghiên cứu này.



Về điều này, Giám đốc Viện nghiên cứu Hàn-Mỹ Robert Gallucci cho rằng không hề có vấn đề gì trong báo cáo kết quả điều tra của viện nghiên cứu này. Ngược lại, ông này chỉ ra rằng Chính phủ Hàn Quốc đã can thiệp một cách quá đáng vào vấn đề nhân sự chức Viện trưởng và Phó Viện trưởng.



Mặt khác, mặc dù đóng cửa nhưng trang web chuyên về Bắc Triều Tiên mang tên "38 North" (Vĩ tuyến 38 độ Bắc) của Viện nghiên cứu Hàn-Mỹ sẽ vẫn tiếp tục hoạt động.



Phủ Tổng thống cho biết đây là quyết định được căn cứ theo nội dung thảo luận tại Quốc hội, đồng thời bác bỏ nghi ngờ Chính phủ can thiệp vào vấn đề nhân sự của Viện nghiên cứu Hàn-Mỹ.