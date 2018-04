RFA: "Trung Quốc thả 30 người tị nạn Bắc Triều Tiên"

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ hôm thứ Ba (17/4) dẫn lời một tổ chức về nhân quyền Bắc Triều Tiên và một người tị nạn miền Bắc cho biết khoảng 30 người tị nạn miền Bắc từng bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ vào tháng trước, đã được thả tự do gần đây.



Theo RFA, một người tị nạn miền Bắc đang sống tại Hàn Quốc cho biết Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra quyết định trên vì lo ngại sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Những người này đã sống ở Trung Quốc một thời gian dài, nhưng bị bắt giữ do không có giấy tờ tùy thân.



Trước đó, RFA từng đưa tin vợ và con trai của người tị nạn miền Bắc nói trên đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ vào hồi tháng 11 năm ngoái tại thành phố Liêu Ninh (tỉnh Thẩm Dương) và bị trục xuất về nước. Chính quyền miền Bắc đã giam giữ vợ người này để điều tra nhưng sau đó đã thả tự do gần đây.