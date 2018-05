Bắc Triều Tiên xúc tiến xuất khẩu lại than đá cho Trung Quốc

Hãng tin Reuters đưa tin Bắc Triều Tiên đã bắt đầu xuất khẩu lại than đá sang Trung Quốc trong bối cảnh Liên hợp quốc có khả năng nới lỏng thực hiện các biện pháp cấm vận với nước này.



Theo Reuters, trước tình hình quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc và quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ có dấu hiệu được cải thiện, những doanh nhân thương mại quốc tế của Trung Quốc cho biết gần đây phía Bắc Triều Tiên đã đề xuất cung cấp than đá cho Trung Quốc.



Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 3.



Reuters phân tích rằng, quan hệ Triều-Trung và quan hệ Triều-Mỹ gần đây đang dần được cải thiện và điều này sẽ dẫn đến việc giải tỏa căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc và nới lỏng những biện pháp cấm vận với Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.



Trung Quốc đã nhập khẩu 22,5 triệu tấn than đá với quy mô 2 tỷ USD từ Bắc Triều Tiên vào năm 2016, nhưng sau đó đã ban lệnh cấm nhập khẩu vào tháng 10 năm 2017 sau khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ra nghị quyết cấm nhập khẩu than đá từ miền Bắc.