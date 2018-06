Trung Quốc xem xét cử máy bay chiến đấu hộ tống Chủ tịch Kim Jong-un tới Singapore

Một nguồn tin từ Bắc Kinh hôm thứ Tư (6/6) cho biết chuyên cơ đưa Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tới Singapore tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng ngày 12/6 tại khách sạn Capella, đảo Sentosa, có thể đáp tới quốc đảo này vào tối hôm 11/6 hoặc sáng 12/6 theo giờ địa phương.



Đường bay của chuyên cơ phần lớn thuộc không phận của Trung Quốc. Do đó, Bắc Kinh hiện đang xem xét các nghi thức đón tiếp ông Kim Jong-un ở mức độ cao nhất. Nguồn tin trên cho biết Trung Quốc đang cân nhắc phương án cử ngay phi đội máy bay chiến đấu hộ tống đặc biệt cho ông KimJong-un ngay khi chuyên cơ chở ông bay vào không phận nước này.



Đây vốn là nghi thức đón tiếp đối với một nguyên thủ quốc gia khi có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Trung Quốc, trong khi ông Kim Jong-un chỉ đi qua không phận nước này trong chốc lát, và điểm đến là Singapore.



Chuyên cơ "Chammae-1" của ông Kim Jong-un được cải tiến từ máy bay Ilyushin IL-62 sản xuất từ thời Liên Xô cũ, có quãng đường bay tối đa đạt 10.000 km, hoàn toàn có thể bay từ Bình Nhưỡng tới Singapore, với đường bay dài 4.700 km.



Tuy nhiên, do đây là đời máy bay cũ, dừng sản xuất từ năm 1995, nên có thể gặp rủi ro nếu bay quãng đường dài. Do đó, có ý kiến đề cập tới khả năng chuyên cơ này sẽ hạ cánh ở thành phố Phúc Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc để tiếp dầu và kiểm tra kỹ thuật.



Trước đó hôm 2/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Kinh hy vọng sẽ có thể đóng góp tích cực vào việc mở ra một thời đại mới của phi hạt nhân hóa, hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Hàn Quốc.



Sau khi dấy lên khả năng Hàn Quốc, Mỹ và Bắc Triều Tiên có thể sẽ ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới, Trung Quốc đã ngay lập tức cử một nhóm chuyên viên tới Singapore, được phân tích là nhằm theo sát quá trình đàm phán Mỹ-Triều và những ảnh hưởng tới Trung Quốc.

