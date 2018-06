Nơi nghỉ của lãnh đạo Mỹ-Triều khi dự hội nghị thượng đỉnh tại Singapore

Một nguồn tin giấu tên từ Singapore nắm rõ tình hình chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hôm 8/6 cho biết, đúng như dự đoán từ trước, nơi nghỉ của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong thời gian lưu lại Singapore đã được quyết định là khách sạn The St. Regis, trong khi nơi nghỉ của Tổng thống Mỹ Donald Trump là khách sạn Shangri-La. Tuy nhiên, nguồn tin này cho biết vẫn chưa có thông tin cụ thể về thời gian lưu lại khách sạn của lãnh đạo hai nước.



Trong khi đó, đại diện truyền thông của khách sạn Shangri-La vẫn đang từ chối xác nhận việc Tổng thống Donald Trump sẽ nghỉ tại khách sạn này trong thời gian thăm Singapore.



Hai khách sạn trên nằm cách nhau chỉ khoảng 500m, thuộc khu vực trung tâm của Singapore, từng được Bộ Nội vụ Singpore chỉ định là "khu vực sự kiện đặc biệt" vào hôm 4/6. Hai khách sạn này cách đảo Sentosa, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6 tới, khoảng 10 km.



Do lãnh đạo hai nước sẽ tới Singapore từ hôm 10/6 nên phía Singapore đã và đang bắt đầu kiểm soát giao thông khu vực xung quanh hai khách sạn trên trong suốt thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh.



Cảnh sát và Cơ quan Giao thông đường bộ Singapore (LTA) cùng ngày cho biết sẽ tạm thời phong tỏa các tuyến đường nối khách sạn Shangri-La với khách sạn The St. Regis từ ngày 9/6 đến ngày 14/6.



Khách sạn Shangri-La từng là nơi nghỉ của các cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, George W. Bush. Khách sạn này từng là nơi diễn ra cuộc hội đàm thượng đỉnh lịch sử đầu tiên giữa Trung Quốc và Đài Loan vào năm 2015. Nơi này cũng là địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á thường niên (còn gọi là Đối thoại Shangri-La). Trong khi đó, khách sạn The St. Regis là nơi phái đoàn của Trung Quốc nghỉ lại khi dự hội nghị thượng đỉnh với Đài Loan.





