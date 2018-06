Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 8/6 (theo giờ địa phương) công bố các phát biểu của Ngoại trưởng Mike Pompeo trong bài phỏng vấn với Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK).



Trong đó, ông Pompeo khẳng định lãnh đạo Mỹ và Bắc Triều Tiên nhất định sẽ thảo luận về "bảng tiến độ" phi hạt nhân hóa miền Bắc trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6 tới tại Singapore.



Trả lời câu hỏi của phóng viên NHK về việc liệu Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã thực sự đưa ra quyết định chiến lược về từ bỏ hạt nhân, ông Pompeo cho rằng đó chính là lý do mà lãnh đạo hai nước gặp nhau lần này. Ngoại trưởng Mỹ cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã trực tiếp nói với mình rằng ông này đã sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Donald Trump về phương thức phi hạt nhân hóa.



Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng lãnh đạo hai nước sắp có cơ hội để đối thoại một cách sâu rộng về vấn đề này, do vậy dư luận nên để cho hai nhà lãnh đạo có "khoảng không gian" để có thể đưa ra quyết định cho tương lai.



Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu của Mỹ trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới là rất rõ ràng. Washington đang chuẩn bị bù đắp cho Bình Nhưỡng bằng việc thiết lập mối quan hệ chính trị tốt đẹp, còn hơn cả yêu cầu của miền Bắc là sự bảo đảm an toàn về thể chế. Ông hy vọng Mỹ và Bắc Triều Tiên sẽ đạt được nhiều tiến triển nhất có thể trong hội đàm sắp tới. Ông cũng tin tưởng rằng lãnh đạo hai nước sẽ mang đến một cơ hội lớn lao cho toàn thế giới.



Ngoại trưởng Pompeo từ chối đề cập cụ thể tới phương án bảo đảm an toàn cho thể chế miền Bắc, bởi đây là nội dung liên quan đến quá trình đàm phán giữa hai nước. Trong lần hội đàm này, hai nhà lãnh đạo sẽ bắt đầu thảo luận cụ thể về biện pháp bảo đảm an toàn thể chế, các bước đi về chính trị để cải thiện quan hệ Mỹ-Triều, và tất nhiên là cả về vấn đề phi hạt nhân hóa miền Bắc.



[Photo : YONHAP News]