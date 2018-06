Quan chức Mỹ-Triều thảo luận lần cuối về phương án đảm bảo thể chế và tiến độ phi hạt nhân hóa

Một quan chức chủ chốt tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Singapore dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đã có bài phỏng vấn riêng với Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS).



Quan chức này cho biết trong cuộc họp vào sáng hôm thứ Hai (11/6), phái đoàn đàm phán cấp chuyên viên của Mỹ và Bắc Triều Tiên do Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim và Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Son-hui dẫn đầu, đã tiến hành soạn thảo biên bản nhất trí cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6.



Phía Mỹ xúc tiến đưa nội dung liên quan tới việc phi hạt nhân hóa "một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược" vào văn bản nhất trí này, đề ra mục tiêu là đạt được kết quả cụ thể và tiến triển hơn so với Tuyên bố Bàn Môn Điếm được đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 27/4, và đạt được bảng tiến độ phi hạt nhân hóa miền Bắc.



Quan chức này nhấn mạnh nội dung đàm phán chính của hai bên không phải là về các bước thực thi phi hạt nhân hóa, như phương thức thanh sát hạt nhân. Bắc Triều Tiên mong muốn quan hệ song phương phải được cải thiện trước rồi nước này mới tiến hành các biện pháp phi hạt nhân hóa cụ thể.



Do đó, miền Bắc đã đàm phán tập trung vào việc cải thiện quan hệ Mỹ-Triều hơn là kinh tế, cụ thể là yêu cầu thiết lập văn phòng liên lạc. Tuy nhiên, nước này không hề đề cập tới việc Mỹ phải rút quân đồn trú hay các vũ khí chiến lược khỏi Hàn Quốc.



Liên quan tới yêu cầu của Mỹ về việc Bắc Triều Tiên phải chuyển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và đầu đạn hạt nhân ra khỏi lãnh thổ, Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ xem xét một cách tổng hợp về mức độ Mỹ đảm bảo thể chế cho nước này để xem xét lại lần cuối lập trường của mình.



Trước đó, phái đoàn đàm phán hai nước do Đại sứ Sung Kim và Thứ trưởng Choe Son-hui dẫn đầu đã tiến hành tổng cộng sáu buổi đàm phán từ ngày 27/5 tới ngày 6/6 vừa qua tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Bắc, thảo luận về nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh.

