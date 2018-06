Phản ứng của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu về hội đàm Mỹ-Triều

Phe cầm quyền và đối lập của Mỹ phản ứng trái chiều về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6.



Đại diện đảng cầm quyền Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell bày tỏ ủng hộ và hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo Mỹ-và Bắc Triều Tiên. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của đảng này cho biết sẽ xúc tiến để Thượng viện Mỹ tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận, tạo cơ sở pháp lý cho kết quả hội đàm Mỹ-Triều.



Ngược lại, Đại diện đảng đối lập Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng Chính phủ Tổng thống Donald Trump đã từ bỏ "đòn bẩy" đối với Bắc Triều Tiên. Đại diện đảng này tại Hạ viện Nancy Pelosi chỉ trích cam kết của Chủ tịch Kim Jong-un là rất mơ hồ.





Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra thông cáo đánh giá Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đã đạt được một tiến triển quan trọng trong lộ trình phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc và giải quyết vấn đề thông qua đàm phán.



Cùng với đó, Bắc Kinh một lần nữa nhấn mạnh Trung Quốc hy vọng đóng vai trò trong việc thực thi phi hạt nhân hóa và thiết lập thể chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc trên cương vị là một nước có liên quan chính.



Người phát ngôn Cảnh Sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong buổi họp báo thường kỳ nhấn mạnh nếu Bắc Triều Tiên thực thi nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thì cộng đồng quốc tế phải điều chỉnh cấm vận với miền Bắc.



Sau khi lãnh đạo Mỹ-Nhật ký kết thỏa thuận, Chính phủ Nhật Bản tỏ ra khá bối rối. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết đã đề cập tới vấn đề công dân Nhật Bản bị miền Bắc bắt cóc tại hội đàm Mỹ-Triều, Tokyo đã bày tỏ hoan nghênh kết quả đàm phán giữa hai bên.

Các quốc gia châu Âu đồng loạt bày tỏ hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6 vừa qua tại Singapore.



Liên minh châu Âu (EU) đã ra thông cáo đánh giá hội đàm Mỹ-Triều vừa rồi đã tái khẳng định được rằng chỉ có giải pháp ngoại giao mới là con đường duy nhất hướng tới hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Ngoài ra, tuyên bố chung Mỹ-Triều là tín hiệu cho thấy có thể đạt được phi hạt nhân hóa miền Bắc. Liên minh châu Âu khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ vì hòa bình và thịnh vượng của bán đảo Hàn Quốc.



Chính phủ Đức đánh giá hội đàm Mỹ-Triều vừa rồi là giai đoạn đầu tiên theo đúng hướng, hy vọng hội đàm sẽ mang đến những kết quả thực chất trong thời gian tới.



Chính phủ Anh cũng bày tỏ hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, coi đây là bước đi đầu tiên vô cùng quan trọng đối với an ninh khu vực.



Các hãng truyền thông lớn của Anh đánh giá Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần này là một sự kiện lịch sử, nhưng cho rằng thỏa thuận giữa hai bên còn thiếu nội dung cụ thể về phi hạt nhân hóa. Đài BBC của Anh nhận định đây là cuộc đối thoại đầu tiên trong lịch sử giữa Tổng thống Mỹ với lãnh đạo Bắc Triều Tiên, là một bước tiến lớn đầy bất ngờ so với quá khứ.



Các hãng truyền thông của Pháp khẳng định hội nghị Mỹ-Triều vừa qua đã mở ra một trang sử mới về sự hòa giải giữa hai nước. Trong khi đó, truyền thông Đức cũng đánh giá cao thành quả của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, cho rằng đây là bước đi đầu tiên hướng tới hòa bình bán đảo Hàn Quốc, nhưng cũng đồng thời chỉ ra rằng kế hoạch phi hạt nhân hóa vẫn còn thiếu cụ thể và mơ hồ.

[Photo : KBS News]