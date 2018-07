Bắc Triều Tiên tiếp tục bị chỉ định là quốc gia thiếu lương thực

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin trong báo cáo "Triển vọng thu hoạch và tình hình lương thực quý II" công bố gần đây, Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) đã xếp Bắc Triều Tiên vào danh sách 39 quốc gia thiếu lương thực, tức cần sự hỗ trợ lương thực từ bên ngoài.



Báo cáo này chỉ ra rằng nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng thiếu lương thực ở miền Bắc là do thiếu nước trầm trọng bởi đợt hạn hán vào năm ngoái, cộng thêm tình hình kinh tế xấu đi do các biện pháp cấm vận của cộng đồng quốc tế.



FAO ước tính từ tháng 11 năm 2017 tới tháng 10 năm 2018, lượng lương thực mà miền Bắc thiếu hụt, cần phải bù đắp bằng hỗ trợ từ bên ngoài hoặc nhập khẩu là 641.000 tấn, tăng hơn 180.000 tấn so với năm trước.



Trong danh sách 39 quốc gia thiếu lương thực, có 31 quốc gia châu Phi. Các quốc gia châu Á trong danh sách này là Bắc Triều Tiên, Xy-ri, Yemen, Afghanistan, I-rắc, Myanmar, Pakistan.





[Photo : KBS News]