FAO ước tính sản lượng lương thực Bắc Triều Tiên giảm 5% trong năm nay

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) dẫn báo cáo do Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) công bố hôm 10/7 (theo giờ địa phương) cho biết trong năm lương thực 2017-2018 (tức từ tháng 11 năm 2017 tới tháng 10 năm 2018), sản lượng ngũ cốc của Bắc Triều Tiên ước đạt 5,48 triệu tấn, giảm khoảng 5% so với một năm trước (5,75 triệu tấn). Đặc biệt, sản lượng các loại ngũ cốc chính như gạo, ngô của miền Bắc đều giảm.



Theo báo cáo trên, sản lượng các loại ngũ cốc chính thu hoạch trong vụ thu năm ngoái của miền Bắc đạt 5,09 triệu tấn, giảm khoảng 6% so với sản lượng năm trước là 5,4 triệu tấn. Cụ thể là sản lượng gạo đạt 2,4 triệu tấn, giảm 6% so với một năm trước. Sản lượng các loại khoai tây, đậu tương giảm lần lượt 33% và 20%.



FAO phân tích sản lượng ngũ cốc miền Bắc giảm là do thiếu nước, thiếu phân bón ở những vựa ngũ cốc lớn như tỉnh Bắc Pyongan, tỉnh Bắc Hamgyong. Rất may là kể từ sau tháng 10 năm ngoái, tình hình thời tiết có chiều hướng thuận lợi hơn, lượng thu hoạch đợt tháng 6 vừa rồi, tức nguồn cung cấp lương thực cho người dân miền Bắc cho tới trước đợt thu hoạch vào tháng 9 tới, đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.



FAO chỉ ra rằng trong năm nay, Bắc Triều Tiên sẽ cần phải bù đắp lượng lương thực bị thiếu là 802.000 tấn bằng nguồn hỗ trợ từ bên ngoài hoặc nhập khẩu. Nếu nước này nhập khẩu 150.000 tấn lương thực thì sẽ vẫn còn thiếu khoảng 652.000 tấn.





[Photo : YONHAP News]