Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhất trí về vấn đề phi hạt nhân hóa

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kim Eui-kyum hôm thứ Hai (19/3) cho biết Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã có cuộc họp cấp Chánh Văn phòng an ninh quốc gia tại San Francisco, Mỹ trong hai ngày 17/3 và 18/3. Tại đây, ba nước đã thảo luận về vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc cũng như việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.



Cuộc họp này đã diễn ra với sự tham dự của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Herbert Raymond McMaster và Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi.



Theo người phát ngôn Phủ Tổng thống, ba bên đã nhất trí tiếp tục nỗ lực để không lặp lại những sai lầm trong quá khứ, đồng thời tăng cường hợp tác chặt chẽ.



Đây là lần đầu tiên các quan chức chủ chốt về lĩnh vực an ninh quốc gia của ba nước gặp mặt kể từ khi Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều được quyết định tổ chức.



Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào tháng 4 và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều vào tháng 5, kênh an ninh Hàn-Mỹ-Nhật được khởi động để tiến tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.



Được biết, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang tích cực xúc tiến tổ chức hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.



Phủ Tổng thống cho biết thêm Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã chia sẻ kết quả chuyến thăm Bắc Triều Tiên của đoàn đặc sứ Tổng thống Hàn Quốc cũng như sự hợp tác của đoàn đặc sứ Hàn Quốc với Trung Quốc, Nhật Bản và Nga.