Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Hàn Quốc và Mỹ hôm thứ Ba (20/3) đã ra thông báo chính thức cho biết đã nhất trí lịch trình triển khai các cuộc tập trận chung liên quân thường niên là "Giải pháp then chốt" (Key Resolve) và "Đại bàng non" (Foal Eagle).



Theo đó, hai bên sẽ chính thức bắt đầu tập trận chung từ ngày 1/4 và với quy mô tương tự như mọi năm.



Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cũng đã thông báo về cuộc tập trận chung này đến Bắc Triều Tiên và cho biết Hội đồng Giám sát các nước Trung lập (NNSC) cũng sẽ cử đại diện giám sát cuộc tập trận chung để đảm bảo các bên tuân thủ theo đúng Hiệp định đình chiến trên bán đảo Hàn Quốc.



Được biết, Bộ Quốc phòng sẽ không công khai cụ thể lịch trình, nội dung tập trận cũng như chi tiết quy mô binh lực được huy động.



Các cuộc tập trận chung liên quân Hàn-Mỹ được tổ chức thường niên bao gồm "Giải pháp then chốt" diễn tập về các tình huống giả định, như trường hợp nổ ra chiến tranh trên bán đảo Hàn Quốc, và "Đại bàng non" huy động binh lực và vũ khí chiến đấu thực tế.



Được biết, tập trận "Đại bàng non" năm nay sẽ diễn ra trong một tháng bắt đầu từ ngày 1/4, còn tập trận "Giải pháp then chốt" sẽ được triển khai trong hai tuần, từ ngày 23/4. Như vậy, dù vẫn giữ nguyên quy mô như mọi năm nhưng năm nay, tập trận "Đại bàng non" diễn ra ngắn hơn.



Trong thời gian diễn ra tập trận "Đại bàng non", lực lượng lính thủy đánh bộ của hai nước sẽ triển khai huấn luyện tác chiến đổ bộ có sự tham gia lần đầu tiên của siêu tàu đổ bộ tấn công USS Wasp (LHD-1) của Mỹ làm nhiệm vụ chở các máy bay chiến đấu có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng (VTOL), hỗ trợ tác chiến đổ bộ.



Được biết, quân đội Mỹ sẽ không điều động máy bay ném bom chiến lược B-1B và tàu sân bay hạt nhân tham gia cuộc tập trận năm nay.