Từ thứ Ba (20/3), Phủ Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu công khai những nội dung cụ thể trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Tổng thống đề xuất. Công việc này dự kiến sẽ được tiến hành trong ba ngày.



Cố vấn Phủ Tổng thống phụ trách các vấn đề dân sinh Cho Kuk hôm 20/3 đã công bố toàn văn Hiến pháp và những điều khoản liên quan đến quyền cơ bản mới.



Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Cho nhấn mạnh lần sửa đổi Hiến pháp lần này phải hướng đến tăng cường các quyền cơ bản của người dân, đảm bảo tự do, an toàn, chất lượng cuộc sống và dân chủ trực tiếp.



Dân chủ trực tiếp, hay còn gọi là dân chủ thuần túy (pure democracy) là một hình thức nhà nước dân chủ trong đó các công dân của một quốc gia trực tiếp bỏ phiếu thông qua luật pháp của quốc gia đó thay vì bầu ra các đại diện để chấp thuận các luật đó. Dân chủ trực tiếp hiện đại đặc trưng bởi ba trụ cột chính gồm quyền đề xướng luật lệ, trưng cầu dân ý bao gồm cả trưng cầu dân ý bắt buộc cho phép người dân bỏ phiếu phủ quyết sự ban hành pháp luật và bãi nhiệm bằng cách gửi kiến nghị hoặc trưng cầu dân ý cho phép nhân dân có quyền bãi nhiệm những người đã được bầu ra.



Toàn văn dự thảo Hiến pháp sửa đổi này ghi rõ về các phong trào độc lập 1/3/1919 và cuộc biểu tình 19/4/1960 về phản đối chế độ độc tài và bầu cử gian lận, cuộc đấu tranh 26/10/1979 phản đối Chính phủ độc tài Park Chung-hee tại hai thành phố Busan và Masan, phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980 và cuộc đấu tranh dân chủ 10/6/1987. Riêng cuộc biểu tình thắp nến không được đưa vào do sự việc vẫn đang trong quá trình giải quyết.



Bản thảo sửa đổi Hiến pháp này cũng sửa cách dùng từ gốc Hán "cần lao" thành "lao động" trong các nội dung về quyền lao động, đồng thời nêu rõ nghĩa vụ của Nhà nước là nỗ lực hướng đến trả công như nhau cho những công việc có cùng giá trị lao động.



Đặc biệt, đề xuất Hiến pháp sửa đổi công nhận ba quyền lao động của công chức Nhà nước gồm quyền được thành lập tổ chức, quyền được thương lượng tập thể và quyền hành động tập thể. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là các luật liên quan đến quân nhân đang tại ngũ.



Từ "con người" được dùng thay cho từ "người dân" để nói về chủ thể trong hạng mục về quyền cơ bản trong Hiến pháp. Riêng trường hợp các quyền mang tính xã hội và tự do liên quan đến nghề nghiệp và tài sản vẫn sử dụng từ "người dân". Cùng với đó, dự thảo sửa đổi này cũng đưa ra điều khoản mới về đảm bảo quyền sống và quyền an toàn của người dân, quyền được biết và kiểm soát thông tin cá nhân liên quan đến tự do ngôn luận và báo chí.



Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Tổng thống lần này đã bỏ đi điều khoản về quyền xin lệnh bắt giữ của công tố viên, đồng thời ghi rõ về quyền tham gia đề xuất dự luật của người dân (tức quyền tham gia lập pháp) và quy định việc người dân có quyền yêu cầu bãi nhiệm đối với nghị sĩ Quốc hội.



Cố vấn Phủ Tổng thống phụ trách các vấn đề dân sinh Cho Kuk cho biết các nội dung về quyền cơ bản và quyền chính của người dân đưa ra trong bản thảo sửa đổi này hầu hết đều được Quốc hội tán thành. Ông kêu gọi Quốc hội bàn thảo trên tinh thần thỏa hiệp và tôn trọng lẫn nhau để đáp lại kỳ vọng của người dân.



Sang đến ngày 21/3, Phủ Tổng thống sẽ tiếp tục công bố nội dung về phân quyền địa phương và các quyền chính của người dân, ngày 22/3 là các nội dung về hình thức Chính phủ, các điều khoản liên quan đến quyền hạn của các cơ quan Nhà nước.



Được biết, Tổng thống Moon Jae-in có thể sẽ phê chuẩn điện tử việc chính thức đề xuất sửa đổi Hiến pháp do ngày 26/3 trùng với lịch trình chuyến công du nước ngoài của ông. Thay vào đó, Thủ tướng Lee Nak-yeon sẽ triệu tập và chủ trì cuộc họp nội các.