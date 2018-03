Lãnh đạo Hàn-Canada điện đàm về đối phó với chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng hôm 20/3 đã có cuộc điện đàm kéo dài 40 phút với Thủ tướng Canada Justin Trudeau.



Hai bên đã trao đổi ý kiến về việc đối phó với chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và các vấn đề nổi cộm hiện nay trên bán đảo Hàn Quốc. Được biết, cuộc điện đàm này được diễn ra theo đề nghị từ phía Thủ tướng Trudeau.



Hai nhà lãnh đạo đồng tình rằng Hàn Quốc và Canada đều phụ thuộc lớn vào thương mại, nên hết sức lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ngày một lan rộng gần đây. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ để giữ vững trật tự thương mại quốc tế, tập trung vào thương mại tự do.



Liên quan tới việc Mỹ áp thuế với mặt hàng thép nhập khẩu từ nước ngoài, Thủ tướng Trudeau cho biết Canada không nằm trong đối tượng bị Washington áp thuế nhưng đây mới chỉ là một ngoại lệ nhất thời. Ông cho rằng vấn đề này vẫn chưa thực sự được giải quyết do còn liên quan tới Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Canada sẽ đề cập tới vấn đề này tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) được tổ chức vào tháng 6 tới với cương vị là Chủ tịch nhóm G7.



Về điều này, Tổng thống Hàn Quốc đánh giá cao nỗ lực đảm bảo tự do thương mại của Canada, cho biết Seoul cũng sẽ tích cực cùng tham gia.



Mặt khác, ông Moon Jae-in cho biết tình hình bán đảo Hàn Quốc gần đây đang có những chuyển biến tích cực, bắt đầu từ việc Bắc Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa đông PyeongChang. Tổng thống cũng đã trình bày về kết quả chuyến thăm của phái đoàn đặc biệt sang Bắc Triều Tiên. Ông Moon đề nghị Canada tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc một cách hòa bình trong thời gian tới.



Về phần mình, Thủ tướng Trudeau ca ngợi việc các bên đạt được nhất trí tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều là thành quả có được nhờ tài lãnh đạo của Tổng thống Moon Jae-in. Ông cũng khẳng định Canada sẽ tích cực hỗ trợ Hàn Quốc nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng một cách hòa bình.