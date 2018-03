Không quân Hàn-Mỹ sẽ tập trận chung vào tháng 5

Quân đội Hàn Quốc hôm thứ Tư (21/3) cho biết Bộ Tư lệnh tác chiến không quân Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Không lực 7 của Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận chung mang tên "Sấm sét cực đại" (Max Thunder) trong vòng hai tuần, bắt đầu từ hôm 11/5. Hai bên sẽ huy động khoảng 100 máy bay tham gia tập trận, trong đó không quân Hàn Quốc sẽ cử máy bay chiến đấu F-15K, Mỹ cử máy bay chiến đấu F-16 tham gia.



Cuộc tập trận này nhằm bồi dưỡng kỹ thuật chiến đấu trên không của liên quân hai nước bằng cách lập lực lượng quân địch giả định để diễn tập thực chiến.



Kể từ năm 2009, không quân hai nước bắt đầu cuộc tập trận "Sấm sét cực đại" cùng thời điểm với cuộc diễn tập chung liên quân "Đại bàng non" (Foal Eagle). Tuy nhiên, cuộc tập trận năm nay được tổ chức riêng rẽ với cuộc tập trận "Đại bàng non", vốn sẽ diễn ra trong vòng bốn tuần, từ ngày 1/4.



Trước đó, liên quân hai nước vẫn tổ chức riêng hai cuộc tập trận trên cho tới năm 2015, nhưng sau đó đã gộp cuộc tập trận "Sấm sét cực đại" vào cuộc tập trận "Đại bàng non" trong hai năm 2016 và 2017 nhằm mục đích nâng cao tối đa hiệu quả gây sức ép với Bắc Triều Tiên.



Trong vòng tháng 4 tới tháng 5, quân đội Mỹ dự kiến sẽ tiến hành diễn tập hỗ trợ quân nhu, nhằm triển khai một cách nhanh chóng các vật phẩm chiến tranh tới bán đảo Hàn Quốc trong tình huống nguy cấp. Trong cuộc diễn tập thường niên này, Mỹ dự kiến sẽ huy động từ bốn tới sáu tàu chở hàng thuộc lực lượng thủy quân lục chiến của nước này tham gia diễn tập.



Một quan chức quân đội cho biết sau khi cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" (Key Resolve) và "Đại bàng non" kết thúc, liên quân Hàn-Mỹ sẽ vẫn tiếp tục tập trận đa dạng để tăng cường trạng thái phòng thủ liên quân.