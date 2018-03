Đảng Hàn Quốc tự do tự kiểm điểm về sự sụp đổ của phe bảo thủ

Ủy ban cải cách đảng Hàn Quốc tự do hôm thứ Năm (22/3) đã tự kiểm điểm một cách sâu sắc, thừa nhận rằng những sai lầm của đảng này đã khiến cho các giá trị bảo thủ bị người dân bác bỏ, nền tảng bảo thủ bị sụp đổ.



Trước đó, dư luận đã hối thúc đảng này phải nghiêm túc kiểm điểm về trách nhiệm liên quan tới vụ luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye sau vụ bê bối Choi Soon-sil, vụ việc dẫn tới sự thay đổi chính quyền, khiến phe bảo thủ suy yếu.



Ủy ban này nhận trách nhiệm rằng đảng Hàn Quốc tự do đã không làm tròn trách nhiệm trên cương vị là đại diện cho thế lực bảo thủ.



Trong phương án cải cách đảng công bố cùng ngày, Ủy ban trên chỉ ra rằng cựu Tổng thống Park Geun-hye và các nhân vật thân cận đã độc chiếm quyền lực, và đảng cầm quyền khi đó đã bỏ mặc cho các thế lực thân cận của bà Park thao túng quyền điều hành quốc gia. Chính những sai lầm đó đã dẫn tới sự thất bại của nền chính trị bảo thủ, và cuối cùng là vụ luận tội bãi nhiệm cựu Tổng thống Park.



Đặc biệt, đảng Hàn Quốc tự do khi đó đã lơ là vai trò của một chính đảng cầm quyền, dẫn tới tình trạng bê bối của chính quyền bảo thủ hiện nay, điển hình là cựu Tổng thống Park bị bắt giam, trong khi cựu Tổng thống Lee Myung-bak bị Viện Kiểm sát triệu tập điều tra.



Ủy ban này cũng thừa nhận đã mắc sai lầm trong việc gìn giữ nền kinh tế thị trường. Mặc dù đảng Hàn Quốc tự do luôn tự cho mình là một chính đảng bảo thủ nhưng lại chểnh mảng về giá trị và nguyên tắc của nền kinh tế thị trường. Chính đảng này lại gây ra sự hỗn loạn trong thị trường, đánh mất niềm tin của các chủ thể kinh tế.



Ngoài ra, đảng Hàn Quốc tự do đã không nắm bắt được chính xác nguyên nhân căn bản dẫn tới sự thay đổi cơ cấu xã hội, bao gồm vấn đề dân số, một mối uy hiếp lớn nhất tới tính bền vững của quốc gia, dẫn đến việc chỉ đưa ra được các chính sách mang tính nhất thời.



Thêm vào đó, đảng Hàn Quốc tự do đã thiếu nỗ lực trong việc đối thoại với tầng lớp phụ nữ và thanh niên, thiên về hình ảnh một chính đảng trọng nam, một chính đảng già yếu, theo đuổi quyền lợi.



Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo cũng thừa nhận đảng này chịu trách nhiệm lớn nhất về việc phe bảo thủ bị sụp đổ trong vòng một năm sáu tháng qua. Ông này nhấn mạnh đảng Hàn Quốc tự do sẽ thực thi các chính sách cải cách để không lặp lại các sai lầm trong quá khứ.