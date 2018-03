Phán ứng của chính giới về việc bắt giữ cựu Tổng thống Lee Myung-bak

Chính giới đã đưa ra phản ứng khác nhau về việc cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị bắt giam vào hôm 22/3.



Vào hôm 22/3, Tòa án khu vực Trung Seoul đã ra lệnh bắt giam do lo ngại ông Lee có thể tiêu hủy chứng cứ liên quan. Sau đó, cựu Tổng thống Lee đã được chuyển tới Trại tạm giam khu vực Đông Seoul.



Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành khẳng định tôn trọng quyết định của Tòa án, đồng thời hy vọng Viện Kiểm sát tiếp tục nỗ lực để làm sáng tỏ những nghi ngờ liên quan đến cựu Tổng thống Lee.



Ngược lại, đảng đối lập Hàn Quốc tự do cho rằng đây là một hành động tàn nhẫn và là một sự việc đáng buồn, bày tỏ kỳ vọng không xảy ra sự trả đũa chính trị tương tự trong tương lai.



Ngoài đảng Hàn Quốc tự do, các đảng khác đánh giá rằng việc cựu Tổng thống Lee bị bắt giam là một việc đương nhiên. Đảng Tương lai chính nghĩa kỳ vọng Viện Kiểm sát và Tòa án sẽ tăng tốc để điều tra làm rõ những tội danh của cựu Tổng thống Lee. Còn đảng Dân chủ hòa bình nhấn mạnh Viện Kiểm sát cần mở rộng phạm vi điều tra liên quan đến những nghi ngờ của ông Lee Myung-bak.



Ngoài ra, đảng Công lý cũng đưa ra phát ngôn rằng điều còn lại sẽ là sự phán xét nghiêm khắc dựa trên luật pháp.



Trong khi đó, người phát ngôn Phủ Tổng thống Kim Eui-kyum đã không bày tỏ lập trường về vấn đề này.