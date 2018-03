Phủ Tổng thống hoan nghênh việc Mỹ miễn tăng thuế thép đối với Hàn Quốc

Trong buổi họp báo thường kỳ hôm 26/3, Phủ Tổng thống bày tỏ hoan nghênh về kết quả đàm phán sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ cũng như việc Mỹ loại Hàn Quốc khỏi danh sách những nước bị đánh thuế suất cao đối với mặt hàng thép xuất khẩu sang thị trường nước này. Phủ Tổng thống cũng đánh giá FTA song phương được đàm phán sửa đổi vừa bảo vệ được lĩnh vực nông nghiệp vừa đảm bảo được sự cân bằng lợi ích giữa hai bên.



Phủ Tổng thống nhận định Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên được Mỹ loại khỏi danh sách 12 nước bị đánh thêm thuế thép căn cứ theo điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại của Mỹ. Điều này giúp xóa bỏ tính bất ổn về thương mại và đầu tư của hai nước. Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại quy định Mỹ có thể áp đặt trừng phạt thương mại đối với một số mặt hàng gây nguy hại tới an ninh quốc gia.



Phủ Tổng thống nhấn mạnh nền tảng hợp tác Hàn-Mỹ đã được củng cố do đã loại bỏ yếu tố mâu thuẫn tiềm tàng trong thời điểm yêu cầu hai nước phải hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết trước thềm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào cuối tháng 4 và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều vào tháng 5 tới.